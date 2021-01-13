王昕媛：美國10年期收益率回升　料短期回調

我們回溯上一輪美國削減QE的行情，我們發現，市場預期在政策正式落地前半年已徹底反應。怎麼說呢？我們具體解釋一下，2013至2014年10年期美債收益率走勢回顧。 2013年5月伯南克宣布，2013年底削減QE並於2014年逐步結束QE。2013年5至12月美聯儲尚未實質減少購債，但在削減QE預期下，此間10年期美債收益率由1.94%飆升至3.04%。2014年初美聯儲正式削減QE之際，10年期美債收益率反而高位回落。

所以，這種預期差表明，政策預期對資產價格的影響，遠遠大於政策本身。因此，在削減QE預期下近期10年期美債收益率會否再次飆升？目前美聯儲實踐了收益率曲線管理政策(Yield Curve Control，YCC)，11月議息會議中美聯儲表達了久期管理的意願也算是間接承認了YCC。在YCC政策下，美聯儲已經成為市場的對手方、美債並非完全市場化的資產，因此美債收益率走勢在一定程度上取決於美聯儲意願。所以，2013年市場在從債券調整到股市的切換，未必在今年持續，且當年美股估值在歷史百分位低位。相反，當下市場，美股標普估值處於90%以上百分位，因此美債自身調整風險相對可控。

那麼未來美債節奏怎麼把握？我們認為，還是根據每次Fed的講話去尋找。比如，12月議息會議中美聯儲指出經濟的發展道路將在很大程度上取決於病毒的傳播過程。鮑威爾也強調，隨着疫苗接種的普及，2021年下半年美國經濟將強勁復甦。由此可見，以實現群體免疫為分水嶺，此前美聯儲或繼續保持當前的購債節奏、此後則將開始削減QE，屆時美債收益率曲線也將進一步加速陡峭化。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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