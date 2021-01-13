IATA：即使疫苗面世　全球航空業前景依然充滿挑戰

國際航空運輪協會首席經濟師Brian Pearce發表報告，指即使新冠肺炎疫苗有進展，但全球航空業前景依然充滿挑戰。

他指出，雖然金融市場的震動已完結，但從航空股的疲弱表現可見，疫情對航空業的打擊尚未完結，全球航空股價格指數仍低於正常水平。(附圖1)

雖然，隨着疫情受控，航空公司的經營有望從「燃燒現金」到「回復現金流」，但展望未來6個月，航空公司仍然處於「燃燒現金」的狀態，或要到今年第四季，才有望扭轉經營頹勢，重新錄得現金流。(附圖2)

報告指出，去年11月的全球航空業的客運收益公里數(RPK)數據顯示，市場情況趨穩，但好明顯見到，自去年暑假的反彈後，增長已無以為繼，景氣又重回停頓狀態(附圖3)。當中，去年11月的本地航線的RPK復甦已停止，按年跌41%；國際航線按年仍大跌88%(附圖4)。隨着中國及俄羅斯的疫情反彈，兩國的本地航線RPK回落(附圖5)。此外，歐美新一波疫情爆發，禁聚重啟，亦令歐美航空業復甦在去年第四季斷纜。

他表示，航票預約情況顯示，今年首季行業景氣疲弱，按季情況沒改善。(附圖6)

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