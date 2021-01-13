又一家！領航因應美禁令沽出三大電訊商持股

外媒報道，領航在一聲明中透露，該公司已於1月8日出售受到美國制裁影響公司的股份，以求符合行政命令，並會繼續監視局勢，確保其他證券新列入制裁目標時，持續遵守行政命令。

自美國總統特朗普去年11月簽署行政命令禁止美企投資涉及中國軍方的中國企業，多家指數編制公司相續宣布把多間中資電訊股剔出指數，美資金融機構摩根大通、摩根士丹利及高盛跟隨公布提早終止共港股484隻衍生產品買賣。有指貝萊德周二(12日)指出，旗下5隻上市交易基金(ETF)已根據指數供應商的舉措，近期減持三家中資電訊商的股票，並會繼續出售相關股份。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020