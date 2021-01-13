法興：美制裁不影響投資者輪證選擇

發行商法興發表2021年窩輪牛熊證市場展望，法興上市產品銷售部總監周翰宏預期，今年是趨勢年，若以窩輪部署強勢股份，有機會同時賺取股價升幅和引伸波幅上升。不過牛熊證會因市況波幅上升而增加被強制收回風險，建議順勢而為。

他指該行預期今年可留意的板塊和投資主題包括中資金融股、5G生態圈、綠色能源、以及中概股回歸熱潮相關股份的輪證。

至於去年輪證市場數據，該行副總裁蔡秀虹表示，2020年牛熊證成交額及佔大市成交比例超越窩輪。窩輪去年總成交2.21萬億港元，按年跌7.7%，佔大市成交比例6.9%；同期牛熊證總成交2.28萬億元，按年升14.9%，佔大市成交比例7.2%。

輪證合計成交額約4.5萬億元，按年升2.6%，而佔大市成交由2019年的20.6%降至14.1%，主因去年大市交投按年顯著升逾4成。該行預期今年輪證成交額繼續微升，佔大市成交比例維持約15%。

她續指，去年新上市輪證產品數目急增至超過5萬隻，按年增逾5成，而大型科技股成為市場焦點，不論新上市產品數目或資金流入均見明顯增長，預期今年趨勢仍會持續。

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