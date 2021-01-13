法興：美制裁不影響投資者輪證選擇
2021年01月13日 12:37
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發行商法興發表2021年窩輪牛熊證市場展望，法興上市產品銷售部總監周翰宏預期，今年是趨勢年，若以窩輪部署強勢股份，有機會同時賺取股價升幅和引伸波幅上升。不過牛熊證會因市況波幅上升而增加被強制收回風險，建議順勢而為。
他指該行預期今年可留意的板塊和投資主題包括中資金融股、5G生態圈、綠色能源、以及中概股回歸熱潮相關股份的輪證。
因應美國禁止美資投資多間與中國軍方有關的企業，3家美資投行摩根大通、摩根士丹利、高盛近日提早終止多隻衍生產品的買賣，除了受投資禁令影響的中國移動(00941)、中國聯通(00762)，亦包括納入這些企業的恒指和國指相關窩輪和牛熊證。
法興上市產品銷售部亞太區主管陳其志表示，美國的制裁不會影響投資者在輪證產品條款上的選擇，輪證市場的投資金額和氣氛亦不會減弱，原因是投資者是否入市主要看市況表現，關鍵是仍有發行商積極推出輪證產品。以該行為例，近日依然積極推出中移、中國海洋石油(00883)等相關輪證。
至於去年輪證市場數據，該行副總裁蔡秀虹表示，2020年牛熊證成交額及佔大市成交比例超越窩輪。窩輪去年總成交2.21萬億港元，按年跌7.7%，佔大市成交比例6.9%；同期牛熊證總成交2.28萬億元，按年升14.9%，佔大市成交比例7.2%。
輪證合計成交額約4.5萬億元，按年升2.6%，而佔大市成交由2019年的20.6%降至14.1%，主因去年大市交投按年顯著升逾4成。該行預期今年輪證成交額繼續微升，佔大市成交比例維持約15%。
她續指，去年新上市輪證產品數目急增至超過5萬隻，按年增逾5成，而大型科技股成為市場焦點，不論新上市產品數目或資金流入均見明顯增長，預期今年趨勢仍會持續。
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