內地首批公募REITs試點或首季登場

內地公募不動產投資信託基金(REITs)試點箭在弦上，據報首批試點項目有望首季度正式推出，允許公眾投資者進入這一規模可能達到3萬億美元(約163億港元)的市場，有助政府緩解債務壓力。

外電引述消指，內地監管部門正在針對首批公募REITs試點項目做最後評估，名單上有首創股份的污水處理項目、首鋼股份的垃圾發電項目和三條公路項目等，惟尚未最終確定，可能還會新增更多項目。

按照試點項目工作流程，試點將由發改委篩選項目後向將符合條件的項目推薦至證監會。

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