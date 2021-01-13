比特幣持續受壓　虛擬貨幣市場何去何從？

比特幣價格持續受壓，最新報33,486.4美元，跌2,375.9美元或7.1%，是次調整浪是去年3月以來最大型的一次。

1月以來，比特幣價格由歷史高位42,000美元，回落至低位見32,359美元，隨後在33,000美元水平徘徊。這輪跌浪引發投資者對2017年12月比特幣泡沫爆破的回憶，當時比特幣大漲後迅速暴跌，到底比特幣是否真的能成為美元弱勢和通脹風險升溫下的的對沖工具，備受考驗。

另一種觀點是，尋求快速獲利的資金幫助推動比特幣在過去一年中增長了3倍，大漲行情正面臨着這類購買力減退甚至減持獲利的的風險。StockCharts的高級技術分析師Julius de Kempenaer表示，一種資產的價值在三周內增長一倍後，出現一些獲利回吐是可以理解的，對任何一種資產而言都是如此，不僅是比特幣。

摩根大通策略師表示，比特幣存在泡沫迹象，可能導致短期內回調。惟如果比特幣的波動其後顯著緩和，從而吸引更多機構投資者，那麼這種數字資產作為一個資產類別與黃金展開競爭，長線有升至146,000美元的潛力。

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