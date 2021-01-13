麥格理：聯想上季PC付運超預期20%　上半年料續強

該行估計，因受到在家工作及學習需求帶動，聯想集團今上半年付運走勢持續強勁。預料聯想集團於2021財年至2023財年純利預測各為11.47億美元、15.96億美元及18.54億美元。

該行引用IDC發布去年第四季個人電腦付運數據，聯想集團上季個人電腦付運量231萬部，按年升29%至，增速高於行業增長26.1%，IDC對聯想上季個人電腦付運量預測高於該行原預期20%。

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