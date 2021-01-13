麥格理：聯想上季PC付運超預期20% 上半年料續強
2021年01月13日 12:49
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
聯想集團(00992)據悉將與中金公司就15億美元的上海掛牌一事合作，計劃在2021年上半年通過中國預託證券(CDR)在上海上市，股價周三(13日)一度炒高17%，高見9.42元。麥格理發表報告，維持聯想集團跑贏大市評級，目標價8.2港元，相當預測2022財年市盈率8.5倍。
該行估計，因受到在家工作及學習需求帶動，聯想集團今上半年付運走勢持續強勁。預料聯想集團於2021財年至2023財年純利預測各為11.47億美元、15.96億美元及18.54億美元。
該行引用IDC發布去年第四季個人電腦付運數據，聯想集團上季個人電腦付運量231萬部，按年升29%至，增速高於行業增長26.1%，IDC對聯想上季個人電腦付運量預測高於該行原預期20%。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020