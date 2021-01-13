缺櫃風暴愈演愈烈！全球貨運價格狂飆！廠商：受不了…

全球貨運缺櫃風暴愈演愈烈！有外媒報道，澳洲航線漲價近9倍、歐洲航線漲價逾5倍！廠商無法承擔漲價費用，經濟差更難轉嫁成本予客戶，再下去實在撐不住了！

有廠商表示，去年末季本應送出的貨物，因缺乏貨櫃，沒有貨船期，至今還無法出貨，倉庫已容不下堆積如山的貨物，不知如何是好！

全球經濟仍備受疫情打擊，但全球貨運卻出現歷史上最厲害的加價潮，皆因多地受疫情打擊而停擺，貨櫃回流欠順，是造成「缺櫃」的其中一個原因，再加上旺季貨運需求殷切，供不應求就激化了貨運價格升勢。個別船公司在缺櫃嚴重下以價制量，部分早已訂好的貨櫃給取消，若要保證貨物上船，須另加付保證金，故廠商都苦不堪言。

據報，熱門航線如美國線、歐洲線的貨運價格以數倍幅度上升，就連東南亞線的貨運價格亦跟升，去年底以來已升逾4倍。業界預期，缺櫃情況要待農曆新年後，至第二季歐、美空櫃回流才有望緩減，當然，還須看零售業庫存、船舶準班率、以及新增貨船供應等因素。

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