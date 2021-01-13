中國新規可罰遵美禁令的第3方供應商　華為會告台積電嗎？

內地商務部上周末(9日)發布「阻斷外國法律與措施不當域外適用」的行政法規，明確表示不承認損害主權的「長臂管轄」措施，如果在內地營運的第3方非美國實體遵守華府要求，例如停止供應貨物或服務給內地企業，將面臨處罰。

若華為挑戰台積電遵守美方晶片供貨禁令，有可能因此成為首宗相關的訴訟案，惟亦有分析指，因為這是一份「辦法」，殺傷力可能比正式立法來得小。

根據這份「辦法」，任何人不得對中國公民、法人或其他組織與第3國夥伴的業務和貿易合作關係施加不當限制。換言之，內地有權跟被美國「制裁」的國家發展經貿關係。

此外，遵守外國法律與措施，若致侵害中國公民和法人或其他組織合法權益，受損的一方可向法院提出告訴，要求當事人賠償損失，「辦法」還有法院介入以強制執行的機制。

如是者，美國禁止台積電將採用美方技術的半導體出貨給華為，將被納入新辦法的管轄範圍，則台積電有可能會違規。但內地商務部要如何調查並查核申訴，包括考慮的因素和證據，以及外國公司是否有管道上訴等，種種細節付尚未見透露。

包括台灣、日本、南韓等在內地經營大型製造廠，不少皆依賴美國技術生產商品，現在必須謹慎應對中美科技戰帶來的風險，避免成為磨心。

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