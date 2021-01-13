傳Apple曾提購電動車新創企業Canoo

蘋果公司(Apple Inc.)早前傳出預計將在2024年推出自家電動車Apple Car，並可能研發出具有突破性的電池技術的消息。有美媒報道，Apple為推進Apple Car計劃，曾在去年找上美國電動車新創公司--Canoo，洽談各種可能的合作方案，不過後來並沒有下文。

報道指出，Apple對Canoo開發可變換大小與規模的電動車平台(底盤)，俗稱「滑板式平台(skateboard)」很感興趣，認為相較其他車廠的電動車平台，Canoo電動車平台能整合更多車用電子，並在座位設計中提供更大的靈活性，因此Apple在去年上半年找上Canoo，洽談涵蓋了從投資到可能的收購的合作方案，然而雙方最終並未達成共識。

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