華爾街大戶批評美聯儲是風險資產爆炒的始作俑者…

自去年3月以來，全球信貸和股票市場大幅反彈。華爾街大戶、橡樹資本(Oaktree Capital Management)聯席董事長Howard Marks表示，聯儲局將利率維持在接近零的水平，對市場產生強制性影響，迫使投資人湧入風險資產。

外電報道，為了在疫情蔓延下穩定經濟，聯儲局去年3月首次實施前所未有的措施，隨後全球信貸和股票市場急劇反彈，這極大減少了不良債務餘額，並支持在疫情爆發前就已經陷入困境的公司，但也讓橡樹資本這樣的價值導向型投資方失去新目標。

Marks表示，聯儲局的舉措迫使投資者必須投資，因為他們不想持有現金，不希望美國公債孳息率低於1%，也不希望高收益債券孳息率只有2%。

他認為，美股的高點與美國當前情勢不相稱，但市場還每天創新高。美國的政治分歧很嚴重，但最大的分裂當然還是疫情。

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