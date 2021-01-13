停年宵抗疫！有業主願短租核心區舖位予花農　租金大劈達8成

受疫情影響，政府決定取消今年年宵市場及沙田車公誕新春市場，有地產代理特意在全港各區搜羅數十間優質商舖，供花農短租賣花之用。

他指出，面對嚴峻疫情，不少業主願意以市價租金二至三折起短租予花農，以達至雙贏局面。該批商舖大多位處核心地段，坐擁一定人流，加上農曆新年將至，市場上對年花有一定需求，預料相較在公共屋邨擺放檔位，花農租用市面上的短期舖位，營商效果會更佳。

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