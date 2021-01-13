滙豐料今年中國經濟增長8.5%　香港可擺脫收縮

滙豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌預計，中國今年經濟增速將由去年的約2%，回升到8.5%，超過新冠肺炎疫情前的6%水平，部分由於低基數影響。香港方面，受惠中國經濟及全球貿易回升帶動，加上疫苗廣泛接種有利香港服務業及消費復甦，預計今年香港本地生產總值(GDP)將回復4.4%增長，扭轉去年收縮6%的劣績。

他指出，去年中國出口超乎市場預期，加上疫苗推出及廣泛接種將利好全球消費需求，料今年中國出口依然保持強勢。儘管疫苗推出將一定程度減少疫情相關產品，例如醫療設備等的需求，惟整體需求料將增長，並帶動中國出口。他認為，人民幣目前的升值對出口影響可控。

他續稱，製造業投資的回升亦將支撐中國今年經濟增長。由於去年下半年製造業及工業利潤回升強勁，加上中國政府在信貸方面對實體經濟提供政策支持，預期今年中國製造業將延續去年下半年的優勢。

該行環球外匯分析主管梅克預計，今年上半年人民幣仍有升值空間，料短期內攀升6.4水平，惟隨着下半年美國及環球經濟反彈，預計年底回落至6.6。

受疫情影響，環球經濟去年經歷艱難時期，該行經濟研究亞太區聯席主管范力民表示，對今年環球經濟前景樂觀，亞太地區各國今年經濟可回復正增長，將亞洲(除日本以外)GDP預測由增長6.7%，提升至增長7.5%，亞太除日本及中國外的增長亦由5.4%調升至6%。

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