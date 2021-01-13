黃金強勢難持續？瑞銀料工業需求支撐　白銀鉑金可跑贏

2020年全球金融市場大幅動盪，投資者投入避險資產，致使黃金迎來10年最大年度升幅。儘管瑞銀認為，美元持續疲弱和實際利率低迷，將使所有貴金屬價格在2021年首季穩處高位，但隨着宏觀經濟改善，加上美國聯儲局暗示將逐步縮減買債步伐，黃金將在2021年第二季度轉弱。反之，白銀和鉑金等其他金屬未來一年表現將更勝黃金。

內地媒體引述瑞銀全球財富管理部門的策略師認為，隨着2021年全球經濟改善，工業需求將支撐白銀和鉑金類金屬的價格。銀價預計將在第一季末達到每安士30美元，在2021年底穩定在每安士27美元。白銀目前交易價格約每安士25美元。

另邊廂，瑞銀預計鉑金價格到2021年底將升至每安士1,250美元，較現水平約1,080美元上漲16%左右；還預計鈀金價格到年底升至每安士2,900美元。

政策制定者在2021年加大對可再生能源和脫碳的關注，可能有助白銀走勢。瑞銀稱，超過50%的工業用銀與太陽能電池板和電子產品有關。

金價前景方面，瑞銀料黃金將難以吸引足夠的交易所買賣基金(ETF)資金流入，以維持金價在每安士1,900美元以上，預計到今年年底將跌至1,800美元。現貨金價目前企每安士1,859美元。

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