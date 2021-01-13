小心！聯儲局官員談論縮減刺激　2013年風暴陰霾重現

外國傳媒報道，關於何時需要縮減大規模的財政刺激措施，美國聯儲局官員已開始出現分歧，對2013年「縮減風暴」引發市場動盪記憶猶新的投資者投來了緊張的目光。

過去一周，聯儲局的18名決策者中有4人公開提到，他們到年底可能會討論縮減目前每月1,200億美元的債券購買規模。相比之下，還有幾位決策者認為展開討論還過時過早，而作為加入辯論的最高級別央行官員，聯儲局副主席Richard Clarida預計在2022年之前不會有任何變化。

投資者毫不猶豫地推高了期限較長的美國國債的孳息率，使得2年期和10年期債券的息差擴大到3年多以來最闊水平。他們未來幾天可能會獲得更多指引。Clarida和理事Lael Brainard周三將發表講話，主席鮑威爾第二天將進行今年的第一次發言。

Grant Thornton駐芝加哥首席經濟學家Diane Swonk說：「聯儲局需要澄清其立場，否則可能會不必要地面臨縮減風暴的風險。」

2013年，在所謂的縮減風暴中，時任聯儲局主席伯南克出人意料地披露官員們正在考慮縮減資產購買規模後，美債孳息率飆升，引發了金融市場的嚴重動盪，給投資者留下痛苦的記憶。

MUFG Securities Americas美國利率策略主管John Herrmann說：「債券投資者都被困住了。」他引述the Who樂隊1971年的標志性搖滾樂曲表示：「正如Roger Daltrey說過的那樣，美國國債投資者已經準備好進行爭論了，我們‘Won’t get fooled again(不會再被愚弄)’。」

去年12月，聯邦公開市場委員會(FOMC)一致表示，它將繼續進行每月1,200億美元的資產購買，包括約800億美元的美國國債和400億美元的抵押貸款支持證券，直到其充分就業和物價穩定的目標取得「實質性進一步進展」。鮑威爾稱該指導方針是「有力的」，但拒絕說明委員會在考慮調整時參考了哪些指標。

這種含糊的措辭可以讓聯儲局決策者各自做出不同的解讀，並且可能引起投資者的困惑。10年期美國國債孳息率接近3月份以來最高水平，而2年期孳息率僅微幅上漲，反映了央行就隔夜利率至少在2023年之前將維持在近零水平發出的明確信號。

Patrick Harker、Robert Kaplan、Raphael Bostic和Charles Evans等地區聯儲銀行行長均已表示，如果經濟表現足夠強勁，那麼他們願意討論在2021年縮減。疫苗向美國民眾的推出、更多的財政援助，以及持續的貨幣政策支持，都促使人們作出了經濟會在下半年強勁復甦的預測。

鮑威爾周四將在普林斯頓大學主辦的虛擬活動上發表講話，渣打銀行北美宏觀策略負責人Steven Englander認為他可能會保持謹慎基調。

目前可留意的是，聯儲局官員強調，縮減債券購買會提前透露，以免美國孳息率飆升。他們迄今還沒有就債息上漲發出警告。里奇蒙聯儲銀行行長Thomas Barkin認為，當局肯定已經吸取了6、7年前的教訓。他指出，鮑威爾那段時間也在聯儲局，故預計會盡可能展開良好的溝通。

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