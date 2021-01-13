通用汽車發表「飛天車」計劃　股價創新高

外國傳媒報道，美國汽車大廠之一通用汽車(GM)在今年的消費性電子展(CES)發表一款可送貨的電動車，以及透露未來可能深入研究飛天車的潛在計劃，刺激股價創新高。

該股周二(12日)曾飆8.8%，報每股48.95美元，收市升6.3%，報每股47.82美元，分別創下2010年再度上市以來的最高單日價位和收市價。

GM在CES發表的EV600電動車，預計今年稍後透過旗下新的商業事務部BrightDrop負責銷售。這個部門正計劃推出完整的電動產品組合，不只有電動車，還包括一款送貨推車。GM旗下豪華車品牌Cadillac也宣布，首度進軍個人空中行動服務領域，包括推出一款自駕車和具備垂直升降功能的電動車，後者又稱為「飛天車」或「空中的士」。

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