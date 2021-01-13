渣打料人民幣升勢尚未結束　上半年將漲至6.3水平

截至下午約2時30分，在岸人民幣兌每美元報6.4550，按日升120點子。渣打銀行環球研究部指，人民幣升值帶來的好處，例如人民幣貿易結算付款的接受程度提高、人民幣國際化速度加快等，或超過人民幣對出口的負面影響，認為人民幣升值尚未結束，內地當局不應視其升值已達到無法容忍的水平。

該行指，內地基本面保持強勁，出口和貿易順差再創新高，加上美國候任總統拜登上任後，地緣政治風險和不確定性或會緩解，預計人民幣今年上半年將升至6.3水平，下半年則回落至6.45。

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