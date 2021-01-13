疫情衍生失業潮　美國未來4年恐增60萬「無業遊民」

一項新研究報告指出，新冠肺炎疫情造成的美國遊民人數，可能是經濟大衰退時的兩倍。

根據經濟圓桌會議(Economic Roundtable)最新研究，未來4年新冠肺炎疫情引起的經濟衰退，預計造成美國長期流離失所人數增加約49%，情況更要到2023年才達頂峰，即是全美會增加60.3萬名勞動年齡的遊民。

研究報告指出，與工作脫節會令人退化，而工作減少會導致收入減少，生活穩定條件下降。儘管並非完全失業，已是處於勞動市場的邊緣。報告又指，加州情形將更糟糕，在疫情爆發前，加州的遊民問題就已經很嚴重，可謂全美遊民中心。未來4年當地遊民估計將增加68%，達到13.14萬名成年人，其中1/3以上位於洛杉磯。

經濟圓桌會議回顧了2008年經濟衰退後發生的情況。在該段期間內，約10%洛杉磯失業者隨後成為遊民。

然而，並非所有遊民都在街上過活，研究人員也將住在避難所或到處借住親朋好友家的人計算進去。事實上，研究人員估計，因疫情造成經濟衰退而流離失所者，最終可能都以到處借助的方式撐日子。

當前失業狀況的性質讓研究員認為，其導致的遊民危機更加嚴重。成為遊民風險最大者為收入低於貧窮線的美國人，包括打散工或低薪工作者，這些勞工大多集中在工業，因該產業受疫情創傷最重，另外包括餐廳、娛樂和旅遊業。

經濟圓桌會議是總部位於加州的非營利性城市研究組織。

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