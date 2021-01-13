爆煲先兆！美散戶瘋了　6隻垃圾股成交量竟佔總額20%

外國傳媒報道，美國散戶已陷「瘋狂」，並似乎主導美國股市，恐離冧市不遠！根據美國股票經紀公司Themis Trading資料，6家股價低於1美元的股票成交量，在周一(11日)佔了美股總成交量的1/5，更是連續2個交易日，連業內人士也直言奇怪。

報道指出，寵物藥製造商Zomedica周一成交量超過10億股，成為當天成交量榜首，與其他5隻股價低於1美元公司的成交量，總和達到26億股，佔當天美股總成交量的1/5。

在過去6個月的多數時間，散戶瘋狂買入，成為美股市場標誌，讓主要交易所和其他交易市場的成交量大漲。

Themis Trading股票交易聯席主管Joseph Saluzzi認為相當奇怪，自己在業界多年的經驗預示不會有好結果。

現在美股的狀況是：公司股價愈低，表現就愈好，今年迄今反映整體美股的羅素3000指數內價格低於2美元的股票，平均上漲近13%，低於5美元股票平均上漲近10%，是高於100美元股票平均漲幅的3倍以上。

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