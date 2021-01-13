日出康城LP10首推179伙　入場費699萬元

新一年再有大型新盤啟動銷售攻勢。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎稱，旗下將軍澳日出康城LP10，首批單位179伙，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實最低呎價由13,888元起，兩房入場費由699萬港元起。

該公司地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，首批單位實用面積484至1205方呎，間隔兩房至四房不等，最高折實售價2,028萬元，最高呎價17,140元，整體折實平均呎價15,888元，明日起開放示範單位，有機會開始收票。

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