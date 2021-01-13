恒地20.45億投得紅磡機利士南路舊樓
2021年01月13日 15:57
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恒地以底價投得紅磡機利士南路2至22號舊樓。舉牌人士為恒地執行董事黃浩明。
仲量聯行獲委託，承土地審裁處令，根據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》，於今日(13日)拍賣紅磡機利士南路2至24號物業，並由恒基地產(00012)以底價20.45億港元投得。
物業於1956年落成，由12幢樓宇組成，為一排7層高大廈。每兩幢物業共用兩條公用樓梯。物業地下為前舖後居用途，閣樓為辦公室用途，一樓至五樓為住宅單位。根據紅磡分區規劃大綱核准圖(草圖編號S/K9/26)，該地現劃為住宅(甲類)4用途，物業地盤總面積約20,400方呎。
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