恒地20.45億投得紅磡機利士南路舊樓

恒地以底價投得紅磡機利士南路2至22號舊樓。舉牌人士為恒地執行董事黃浩明。

物業於1956年落成，由12幢樓宇組成，為一排7層高大廈。每兩幢物業共用兩條公用樓梯。物業地下為前舖後居用途，閣樓為辦公室用途，一樓至五樓為住宅單位。根據紅磡分區規劃大綱核准圖(草圖編號S/K9/26)，該地現劃為住宅(甲類)4用途，物業地盤總面積約20,400方呎。

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