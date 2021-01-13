富士康夥吉利進軍汽車業 富智康飆34%
2021年01月13日 16:09
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吉利汽車(00175)母公司吉利控股集團於內地社交平台公布，與富士康科技集團共同簽署戰略合作協議，雙方將成立合資公司，各持股50%，為全球汽車及出行企業提供代工生產及定制顧問服務，包括但不限於汽車整車或零部件、智能控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈全流程等。
合資公司將導入ICT(信息與通信技術)分工模式，幫助客戶企業超越現有汽車產業模式，向創新高效的製造供應鏈體系和商業模式加速轉型，為汽車的電動化、智能化、網聯化、共享化架橋鋪路，創造價值，實現共贏。
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