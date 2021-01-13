美匯指數企90關樓下 道期靠穩

美匯指數企90關樓下；港匯處7.7538；離岸人民幣(CNH)見6.4488；美元兌日圓報103.65；歐元企1.2216；英鎊見1.3687。金價1,860美元上落。油價微升，布油報57美元，紐油處53.61美元。道指期貨升25點。

●市後關注點

-21:30 美國12月消費物價指數(CPI)

-貴州茅台市值今年或可超越深圳GDP規模...

●日股漲292點，再創30年新高，野村證券上調2021年底日股預測至30,000點。

●華爾街大戶批評美聯儲是風險資產爆炒的始作俑者...

●世銀經濟學家憂疫情持續，將發展成金融危機。

●新加坡航空首次發行美元債券。

●新加坡GIC成去年全球最活躍的國有投資者。

●野村上調日股年終預測至30,000點。

●英國央行行長警告：經濟正陷入「最黑暗的時刻」。

●車廠BMW去年銷量下滑8.4%，歐美跌幅顯著。

●黃金強勢難持續？瑞銀料工業需求支撐，白銀鉑金可跑贏。

●又一家！領航因應美禁令沽出三大電訊商持股。

●中國經濟：

-中國打贏特朗普的貿易戰？最大輸家竟然係…

-內地乘聯會料今年新能源車銷量將增三成至150萬輛。

-內地上月汽車銷量按年增6.4%，全年則跌1.9%。

-內地首條深汕深珠往返直升機航線本周末啟航。

-內地上月iPhone 12系列銷售勝預期，傳Apple有重大消息宣布。

-華為加強投資晶片，5個月收購廿家半導體公司股份。

-中國新規可罰遵美禁令的第3方供應商，華為會告台積電嗎？

●滙豐料今年中國經濟增長8.5%，香港可擺脫收縮。

●傳滙豐啟動亞太區CEO王冬勝接班人遴選工作。

●日出康城LP10首推179伙，入場費699萬元。

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