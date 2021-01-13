【產經直播】港股短期有機會上30000點？
2021年01月13日 16:28
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港股周三(13日)先升後跌，高開32點後，最多升137點，其後掉頭向下，收市報28,235點，跌41點。恒指重上28,000關，仲有冇力挑戰3萬大關？有咩板塊更值得留意？
重磅科技股走勢個別發展，騰訊(00700)持續獲北水掃貨，曾高見602.5元創近兩個月高；阿里(09988)同樣升逾1%。相反美團(03690)、京東(09618)及小米(01810)股價捱沽。ATMXJ有咩部署策略？
國際油價升至11個月高位，市傳3桶油有機會被美國紐交所除牌，但北水大力「灌溉」，刺激中海油(00883)曾飆逾8%。油股係咪已經可以安心買入？
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