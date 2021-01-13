【產經直播】港股短期有機會上30000點？

港股周三(13日)先升後跌，高開32點後，最多升137點，其後掉頭向下，收市報28,235點，跌41點。恒指重上28,000關，仲有冇力挑戰3萬大關？有咩板塊更值得留意？

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