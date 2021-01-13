代理行推出核心區街舖供花農短租　租金兩至三折起

受肺炎疫情影響，政府決定取消今年年宵市場及沙田車公誕新春市場，勢影響力一眾花農的收入。美聯旺舖推出數十間商舖供花農短約租用。租金是市價租金的兩至三折起，部分舖位包括核心購物區尖沙咀彌敦道街舖。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，受疫情及環球經濟影響，本地核心區之吉舖數目大幅上升，以傳統上最大年宵市場維園附近的羅素街為例，以往此處是不少高端品牌及珠寶鐘錶店的集中地，現時亦出現短租及吉舖情況。面對嚴峻之疫情，各行各業大受打擊，不少業主亦表示願意共度時艱，以低於市價租金短租予花農，以達至雙贏局面。

該批商舖大多位處核心地段，坐擁一定人流，加上新年將至，市場上對年花有一定需求，預料較在公共屋邨擺放檔位，花農租用市面上的短期舖位，營商效果會更佳。該行資料顯示，其中一個短約舖為彌敦道184A至188B號有利大廈地下部分連一樓部分單位，當中地舖面積約1,000方呎，一樓面積約2,000方呎，已交吉一年，長租叫價18萬元，亦提供短租作售賣年花。

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