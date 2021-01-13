安踏品牌產品去年零售額錄中單位數跌幅
2021年01月13日 16:39
東網電視更多新聞短片
安踏體育(02020)公布，於2020年第四季，安踏品牌產品之零售金額(按零售價值計算)與按年比較錄得低單位數的正增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄得25至30%的正增長；其他品牌產品之零售金額按年錄得55至60%的正增長。
2020零年全年，安踏品牌產品之零售金額與2019年同期比較錄得中單位數的負增長；FILA品牌錄得中雙位數的正增長；其他品牌錄得35至40%的正增長。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020