安踏品牌產品去年零售額錄中單位數跌幅

2021年01月13日 16:39
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    安踏體育(02020)公布，於2020年第四季，安踏品牌產品之零售金額(按零售價值計算)與按年比較錄得低單位數的正增長；FILA品牌產品之零售金額按年錄得25至30%的正增長；其他品牌產品之零售金額按年錄得55至60%的正增長。
    2020零年全年，安踏品牌產品之零售金額與2019年同期比較錄得中單位數的負增長；FILA品牌錄得中雙位數的正增長；其他品牌錄得35至40%的正增長。
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