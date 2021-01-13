PIMCO籲勿對全球經濟復甦太樂觀　列舉三大風險

外媒報道，太平洋投資管理(PIMCO)發布2021年經濟展望報告，警告全球經濟邁向復甦的路途潛藏三大風險，不宜過分樂觀。

報告指出，未來12至18個月不是「過度樂觀的時候」，儘管寬鬆的財政與貨幣政策撐起股市和公司債，可是這些利好因素已被風險性資產消化，若然景氣復甦表現不如預期，投資者可能受傷。

展望報告列舉出2021年市場三大風險，包括內地去槓桿化、財政疲乏以及新冠肺炎疫情驅動的景氣下沉留下傷疤。

首先關注的，是中國會有多努力去槓桿化，若是大幅抑制信用增長，可能妨礙全球復甦。PIMCO認為，內地若然要避免危及增長，應該在去槓桿化與支持企業之間取得平衡點，儘管在這個高度使用槓桿的經濟體甚難取得平衡，若是緊縮過度，可能導致增長率減緩幅度比預期劇烈，對全球經濟產生負面影響，而依賴中國需求的產業也會遭殃。

第二個風險是主要經濟體決策官員可能不願繼續推出財政刺激政策，造成經濟逐漸失去支撐，或使經濟復甦在2021年下半年和2022年難以為繼。報告指出，龐大赤字的現實可能已提高開部分經濟體政府的顧慮，導致他們削減支出和縮減購債。

至於第三個顧慮，為疫情驅動的行為改變是否持久。該行認為，如果消費者變得更謹慎，企業也會變得較不願為未來投資，經濟學家可能被迫下修原本樂觀的經濟增長預測。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020