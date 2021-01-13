物管股星盛商業周四起招股 引新世界作基投
2021年01月13日 17:02
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中國物業管理商星盛商業(06668)周四至下周二(14日至19日)招股，每股招股價介乎3.2元至3.88元，每手1,000股，入場費3,919.1元，預期本月26日首掛。建銀國際及中信建投國際。
該公司主要業務在大灣區，是次發行2.5億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資最多9.7億元，所得約55%將用作尋求其他中小型商用物業營運服務供應商的戰略收購及投資；約20%用作零售商業物業翻新；約10%用作進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資；約5%提升互聯網及資訊系統；約10%用於一般業務用途及營運資金。
另外，引入4名基礎投資者，合共認購4,070萬美元(約3.17億港元)等值股份。其中近年力拓大灣區的新世界(00017)購500萬美元；深圳市人民政府國資委旗下深創投認購8,100萬港元；深圳市旗昌認購9,950萬元人民幣；中國投資公司雙城資本(Virtues Capital)認購1,000萬美元。
截至2021年1月4日，該公司總合約面積約328.4萬平方米，當中61.6%由獨立第三方開發或擁有。截至2020年9月底止首三季，利潤8,958.6萬元人民幣(下同)，按年增長32.42%；收入3.05億元，按年升6.68%。
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