物管股星盛商業周四起招股　引新世界作基投

該公司主要業務在大灣區，是次發行2.5億股新股，其中90%為國際配售，10%為公開發售，集資最多9.7億元，所得約55%將用作尋求其他中小型商用物業營運服務供應商的戰略收購及投資；約20%用作零售商業物業翻新；約10%用作進行擁有優質商用物業的項目公司的少數股權投資；約5%提升互聯網及資訊系統；約10%用於一般業務用途及營運資金。

截至2021年1月4日，該公司總合約面積約328.4萬平方米，當中61.6%由獨立第三方開發或擁有。截至2020年9月底止首三季，利潤8,958.6萬元人民幣(下同)，按年增長32.42%；收入3.05億元，按年升6.68%。

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