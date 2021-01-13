景順祈連活：今年環球經濟可反彈　並超越過往市場復甦步伐

2020年環球經濟一直受新冠肺炎疫情的發展所主導。展望2021年，景順首席經濟師祈連活(John Greenwood)預期，當大眾廣泛意識到疫情已經穩定及日常經濟活動正恢復正常，已發展國家將迎來大幅反彈。這與2008年環球金融危機過後的情景大為不同，當時，已發展國家經濟的復甦步伐都在很長一段時期內表現緩慢及低於平均水平。

部分西方國家已於2020年12月開始新冠肺炎疫苗接種。他預期，2021年上半年的大部分時間內均有望保持適度的疫苗供應，因此，下半年已發展經濟體內的大眾應可更加廣泛地意識到其已恢復正常的經濟生活。

他進一步強調，受已發展國家央行及政府前所未有的大規模貨幣及財政刺激政策的推動，大型經濟體的廣義貨幣及信貸增長保持強勁。一旦消費者及服務業企業隨着疫苗接種的成功重拾信心，家庭及企業應會開始釋放去年所累積的額外儲蓄。這意味着消費、投資及就業的恢復速度均有望遠超一般的後經濟衰退時期，並錄得驚人的強勁反彈。

●亞洲：出口放緩 穩步增長

東亞地區方面，祈連活認為，受惠於溫和的減息降準，大部分經濟體正在穩定但緩慢的復甦道路上。儘管部分亞洲政府(如南韓)有採取必要量寬等極端措施，但中國部署的經濟刺激政策明顯地較少，其維持經濟去槓桿化的長期目標不變。

談及中國，他進一步提到，國家年度經濟增長已開始恢復至5至6%左右的趨勢水平，但去年由商業銀行放貸主導的年度貨幣及信貸增長僅從約8.5%升至去年9月的10.5%，升幅甚微。因此，他預期，中國不會迎來與2016至2017年相似的由信貸推動的大幅周期性增長，而最可能在今年下半年繼續緩慢地恢復趨勢增長。他認為，中美緊張關係不會因美國政府換屆而出現大幅改變，預計中國經濟增長可達7.5%，相信中國未來會有更多科技，如人工智能和高端製藥的發展。

儘管總體而言亞洲政府在控制新冠病毒方面更為成功，但他預計，與一般的出口主導的復甦相比，今年對該區的出口需求或將有所下降，進而限制區內經濟增長的上行空間。中國及日本等經濟體的內需應可錄得強勁增長，但作為其傳統優勢的出口行業，復甦則將有所放緩。鑑於美元走弱及新冠肺炎疫苗所取得的進展，他相信新興市場經濟體今年的發展前景較為樂觀。

港匯去年頻頻觸發7.75強方兌換保證，他表示，港元及美元一直保持緊密關係，聯匯制度運作亦一如以往，沒有需要改變制度，強調制度極為有效，同時有助香港參加國際離岸貨幣市場，相信香港若想成為國際金融中心，就必須維持港元及美元掛鈎。

●美國：經濟緊隨資產價格上漲而反彈

美國聯儲局及聯邦政府的貨幣及財政刺激政策規模龐大，推動去年廣義貨幣供應量增長。大眾所持貨幣(M2)數量於3月份至9月份期間錄驚人的33.2%年化增長，截至9月底，其按年增長達24.1%。

自危機開始以來，聯邦政府為經濟注入的財政刺激支持 – 短期紓困措施、推遲稅收及其他流動資金或補助金 – 總額達3.061萬億美元，或2019年本地生產總值的14.3%。貨幣方面，聯儲局前瞻性指引暗示，現時0.1%的聯邦基金利率至少將維持到2023年。他表示，由於3月份至7月份之間注入的資金規模相當之大，因此，即使聯儲局不再採取任何措施，至少在今年中之前，經濟體仍將保持充足的消費力。

他認為，美國貨幣及財政政策對資產價格產生了顯著影響」，資產價格的驅動力同樣滲透至商品及服務消費領域。隨着美國衞生當局開始逐漸控制疫情，大規模貨幣及信貸注入將顯出對消費者開支巨大的滯後影響。

他預測，今年美國實質本地生產總值增長4%，不過，鑑於早前油價下跌及服務業開支持續受挫，通脹或會保持在2.2%的較低水平，價格或會於2022年開始上漲。

●歐元區：大規模貨幣刺激支持

疫情變化的相關不明朗因素繼續打擊歐洲勞工市場及消費以至投資的復甦。他認為，受惠於利好的貨幣環境(從M3增長來看)，加上歐洲央行以及監管當局促增長立場，歐元區經濟應會繼續獲支持。以上的動力仍將超過任何財政議案或歐盟層面的債券發行計劃。

●英國：脫歐不明朗因素減退

英國與歐盟已於去年底在限期前達成歷史性脫歐貿易協議。他強調，協議規定英國與歐盟之間可就大部分商品進行自由貿易往來，但進出口貨物需提前清關、提供完整文件並接受抽檢。同時，協議並未覆蓋服務領域，但他指出，未來幾年，英國將享受從歐洲以外國家的低進口成本而獲得實質性的好處。他認為，體制的不明朗因素導致過去3年英國資本投資受制並令本地生產總值放緩，現時這項因素應開始消退。

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