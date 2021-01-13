渣打：今年香港經濟有望增長4%　料港匯有支持

渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示，疫苗誕生減退環球經濟不明朗因素，加上各國央行實行的刺激措施，預期今年環球經濟增長4.5至5%。香港作為外向型的經濟體，將受惠於中國經濟的強勁復甦，及美國低息環境支持，今年經濟增長有望錄4%。

港匯持續偏強，她指，由於本港銀行體系總結餘高達4,500億元，加上美國難有條件加息，預期本港息口仍會維持偏低。雖然近期港匯強勢稍為減慢，惟亞洲及新興市場的投資機會持續，將為港匯帶來支持。

對於外國有銀行向客戶收取存款費用，她表示，香港維持低息已一段時間，不見香港銀行有趨勢收取利率費用，認為銀行存款充裕下息口較低，同時增加財富管理及金融業務生意，認為銀行會參考多項因素定價。

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