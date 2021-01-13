李嘉誠及李澤鉅再增持長實
2021年01月13日 17:27
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資1,555.34萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於2021年1月7、8、11日，以平均價39.9428、39.85及39.8423元購入長江實業共39萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.90%增至35.91%；李澤鉅由35.97%增至35.98%。
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