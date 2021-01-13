糧食危機！美農業部削減大豆及玉米產量預期

疫情未過，全球又要面臨糧食漲價風暴。美國農業部公布最新一期的全球農業供應預測顯示，主要用於飼料的玉米及大豆期貨產量預期顯著下滑，刺激芝加哥期貨交易所3月大豆合約急升3.61%，報每蒲式耳14.22美元；3月玉米期貨觸及5%的升幅上限，報每蒲式耳5.172美元。最近數周，玉米、大豆和小麥期貨推升至多年高位，3者價格皆升至2014年以來新高。

美國農業部預期，2020至2021年度本土大豆結算庫存約1.4億蒲式耳，低於上月報告的1.75億蒲式耳；玉米的結算庫存為15.52億蒲式耳，同樣較上月報告的17.02億有所下調。據當局產能測算，2020至2021年度玉米的產量為141.82億蒲式耳；大豆產量為41.35億蒲式耳。

值得留意的是，受天氣乾旱影響，最新報告同樣下調了糧食關鍵出口國巴西和阿根廷的未來產量預期，在各國政府試圖確保本國糧食安全的大前提下，對全球農產品市場形成了持續壓力，加劇市場對今年糧食短缺的擔憂。

Futures International高級分析師Terry Reilly表示，上述數據引發更大的價格震盪，因美國農業部不僅下調去年或目前年度的供應，且意識到由豆類引領的需求相當強勁。

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