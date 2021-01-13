北水捧騰訊中海油 掟贛鋒鋰業長汽
2021年01月13日 17:32
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港股通(13日)成交額556.09億元，淨流入金額約122.6億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為騰訊控股(00700)及中國海洋石油(00883)，分別錄得淨流入45.09億及27.96億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為贛鋒鋰業(01772)及長城汽車(02333)，錄得淨流出5.24億及4.34億元。(見附表)
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