高盛：估值停止「不斷地上漲」　美股將迎來挑戰

大行高盛首席經濟學家Jan Hatzius警告，美國股市在上周創下歷史新高之後，市場估值可能會停止「持續不斷地上漲」，這意味股市即將迎來回落。

他解釋，股市估值停止上揚主要是市場重新關注美國聯儲局縮減刺激計劃的可能性及長期利率不斷上升。

在美國民主黨席捲喬治亞州參議院及國會確認拜登在總統大選中獲勝後，上周美國10年期國債孳息率突破1%，本周二(12日)更升至1.18%。美國國庫券孳息率是所有全球債券的基準，這意味着公司將看到其債務利率上升，可能使公司付出更多的債務來償還債務，給公司的財務造成更大的壓力，從而損害其股價。

Jan Hatzius續指，如果聯儲局縮減量化寬鬆計劃，將意味將更少的資金注入經濟，這也可能像2013年那樣傷害股市。

儘管短期內市場可能出現回調，但高盛長期看好美國股票。Jan Hatzius認為，美股會繼續走高，因為通貨膨脹率仍然低於目標，央銀行和財政政策仍然非常專注於恢復經濟活動，這對市場是積極的。

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