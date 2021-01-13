去年801萬至1000萬元二手私宅成交增六成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，2020年本港樓市受惠放寬按保限制，成交價801萬至1,000萬元的二手私人住宅交投量急升，期內錄得7,469宗買賣登記，按年急升約60%。

按私宅價格劃分，在9個價格組別的登記量當中，錄得六跌三升，當中升幅最顯著者上述組別，其次是601萬至800萬元物業，共錄得10,670宗登記，按年漲約48%。反映在放寬按保樓價上限後，去年購買力集中在上述兩個樓價組別。

至於去年私宅買賣登記量佔比最多的仍是介乎401萬至600萬元的組別，共錄得11,442宗登記，惟按年微跌2%。反而1,001萬至2,000萬元的組別則錄得4%的輕微升幅，相信是受惠於市場多了換樓客入市。

另外，預期疫情好轉，今年整體二手私人住宅登記可維持平穩微升。綜合土地註冊處數據，2020年全港共錄41,118宗二手私宅買賣登記，按年升約15%，突破之前5年平均每年不足4萬宗的悶局，創近6年新高。而涉及成交總值3,550.83億元，按年增約13%，創近10年新高。去年每宗二手私宅登記平均售價約863.57萬元，按年低約1.54%，為連續5年創歷史新高後首見回軟。

若以屋苑劃分，十大成交較多屋苑去年買賣登記量全線上升，但平均呎價則升跌不一。數據顯示，天水圍嘉湖山莊去年繼續是唯一一個全年登記量可突破500宗的屋苑，年內共錄572宗登記，續居榜首，而其平均呎價約10,487元，按年微跌約0.2%。至於去年榜內買賣登記量升幅最大為東涌映灣園，累錄324宗登記，按年大升約54%，反映屋苑交投在航空公司裁員下表現活躍。

展望今年樓市，陳海潮表示，只要疫苗接種後能達到消退疫情的效果，加上持續受惠放寬按保樓價上限的措施，預期二手私宅市場可維持平穩微升。

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