山東墨龍預告去年虧轉盈

該公司指出，業績變動原因包括為優化生產布局，實現生產集約化管理，進一步降本增效，公司將部分土地及地上附着物出售，本次資產出售預計實現收益約3.6億元人民幣。

此外，該公司期內受新冠疫情及國際油價波動影響，國內外油田鑽井開工率較低，油田市場訂單量下降明顯，公司管類產品均價較上年下降，而主要原材料價格較上年大幅上漲，公司營業收入、毛利率均出現大幅下滑，盈利能力降低。

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