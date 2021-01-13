粉嶺工業地逾8.1億元批出　呎價3750元創北區新高

地政總署公布，粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地以8.1294億元批出，中標財團為Mapletree TM (HKSAR) Limited(母公司：Mapletree Investments Pte Ltd)，據了解該公司為新加坡豐樹基金。以總樓面約216,791方呎計，每方呎樓面地價3,750元，為新界北區呎價最高工業地。

資料顯示，地皮位於粉嶺工業區，鄰近北區臨時農產品批發市場，佔地約43,358方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室及資訊科技及電訊業、研究所、影音錄製室、汽車修理工場、附屬於工廠的陳列室等多類用。賣地章程規定，發展商需自費興建一個提供122個車位的公眾停車場，而項目將來可拆售，但停車場部分須整個出售。

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