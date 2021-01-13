MONACO周日開售145伙　平均呎價逾2.3萬元

2021年頭炮新盤啟德MONACO落實銷售安排，會德豐地產常務董事黃光耀稱，項目將於星期日(1月17日)開售145伙，間隔開放式至3房不等，實用面積介乎280至762方呎，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實平均呎價23,323元，折實售價由596.6萬至1,888.7萬元，呎價20,368至25,708元，市值約16億元。

他強調，是次因應疫情關係，首輪先推售部分單位，希望能分階段安排買家揀樓，提供舒適及安心售樓環境，並會安排於不同發售時段之間進行消毒及清潔。

他透露，截至今日(1月13日)下午3時，項目累收約2,200個登記，預計截至今晚可錄約2,500個登記。而日前最新加推的40伙，撇除座向、樓層同景觀等因素，仍屬原價加推。

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