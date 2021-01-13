星盛商業明日起招股 考慮在長三角拓展業務

（左起）星盛商業副總經理兼財務總監文藝、總裁陶慕明、董會主席黃德林及常務副總經理牛林

星盛是次引入4名基礎投資者，新世界認購500萬美元；深圳市人民政府國資委旗下深創投認購8,100萬港元；招商局持股50%的深圳市旗昌認購9,950萬元人民幣；中國投資公司雙城資本(Virtues Capital)認購1,000萬美元。

該公司業務主要位於大灣區，黃氏指，日後仍會在區內發展，亦會考慮拓展至其他經濟發達及人口密集的地方，例如長三角地區。

新冠肺炎疫情重挫零售業，常務副總經理牛林表示，疫情去年爆發，因初期形勢嚴峻，公司對租戶提供租金減免、補貼等支援，主要影響提成，並反映在去年首季，但強調公司作為輕資產企業，影響有限。另外，疫情促使物業管理公司加快細化管理、提升管理質素等，對行業反而有利好作用。

星盛商業下周二(19日)截止認購，每股招股價介乎3.2至3.88元，發行2.5億股新股，集資最多9.7億元。每手1,000股，入場費3,919.1元，預期本月26日首掛。建銀國際及中信建投國際。

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