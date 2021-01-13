盈富轉軚　周四起恢復投資受美國制裁股份

該基金續指，如招股說明書所披露，盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。為達到該投資目標，經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份股公司的股份，比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。

受行政命令的影響，盈富基金將不再適合美國人士進行投資，投資者應考慮投資盈富基金對閣下而言是否適合。

道富環球投資管理亞洲周一(11日)表示，受美國總統特朗普早前簽署的行政命令，禁止美國投資者投資多間與中國軍方有關企業所影響，盈富基金自周一起不再對受制裁實體進行任何新的投資。

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