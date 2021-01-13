容聯雲通訊傳上半年赴美或港上市　集資39億元

據外媒報道，中國雲通訊企業容聯雲通訊正與花旗及高盛商討，最快今年上半年在香港或美國上市，集資最多5億美元(約39億港元)，惟未有最終定案。

公司為智能通訊雲服務商，總部位於北京，於2020年11月完成1.25億美元的F輪融資，由中國國有資本風險投資基金領投，其他投資者包括新東方產業基金、未來資產(Mirae Asset)、藍藤資本和奇點資產(CloudAlpha)等。

其基於雲計算和人工智能系列技術，為企業和政府機構提供通訊及數碼化服務，包括CPaaS通訊能力(語音，短信等)，智能雲客服與雲聯絡中心，整合式溝通及協同合作(Unified Communications & Collaboration, UC&C)和CV(視覺智能行業解決方案)，以助企業和政府組織實現生產管理、市場營銷、營運服務等系統的全數碼化升級改造與融合。

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