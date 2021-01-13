滙控傳覓亞太舵手接班人　溫傑料中國背景納考慮因素

他認為，將具中國背景納入候選人標準為正常考慮，「亞太區找一個熟悉當地市場的人都好正常」，直言中國市場龐大，海外機構要進入發展的確遇上不少阻力，中美關係緊張反為其次。

他預計，短期滙控股價「穩中有升」，科技股受美國制裁影響前景遇阻，經濟回穩則有利舊經濟股，該行更派息有望，利好滙控股價上望至45元，中長期更可挑戰51元，惟升幅較緩慢。

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