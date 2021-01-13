歐央行警告：比特幣是投機資產　冀5年內推數碼歐元

外國傳媒報道，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)周三(13日)表示，虛擬貨幣「一哥」比特幣是一種「投機資產」，未來需要監管。她又希望在未來5年內，歐洲會推出自己的數碼貨幣。

在拉加德發表此次談話之前，比特幣由周三(13日)低位33,000美元附近縮減跌幅，最高回彈至接近35,000美元，她的談話使比特幣短線一度下挫，但很快又回到34,000美元上方。

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