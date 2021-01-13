軍工股受惠！內地WJ-700無人機首飛成功　具精確打擊能力

內地傳媒報道，由中國航天科工集團領銜研製的高空、高速、長航時察打一體無人機WJ-700，已於周一(11日)完成首飛試驗。WJ-700具備防區外對地攻擊、反艦、反輻射等空對面精確打擊作戰和廣域偵察監視作戰能力，可在高威脅戰場環境下遂行多樣化作戰任務。

報道稱，WJ-700無人機採用多項先進技術，航時、航程和載重等關鍵性能指標達到同等噸位量級無人機的「國內領先、國際先進」水平。其最大起飛重量達3,500公斤，最大航行時間20小時。

WJ-700無人機聚焦未來5至10年國內和國際市場使用需求，是目前國際少有、國內唯一的一款高空、高速、長航時察打一體無人機，將開創無人機作戰使用的新樣式；後續完成各項系統級試驗驗證後將會正式投入作戰應用。

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