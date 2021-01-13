發展商加速推盤搶客　康城LP10首推179伙

發展商加速推盤搶客，將軍澳日出康城再有全新期數登場，開價與同區去年中推出的樓盤相若，料最快下周可開售。而啟德區全新項目更落實於周日(17日)搶閘進行首輪銷售，成為2021年首個開賣項目。

日出康城LP10首推179伙 入場費699萬元

新一年再有大型新盤啟動銷售攻勢。南豐發展董事及銷售部副董事長麥一擎稱，旗下將軍澳日出康城LP10，首批單位179伙，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實最低呎價由13,888元起，兩房入場費由699萬港元起。

該公司地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，首批單位實用面積484至1205方呎，間隔兩房至四房不等，最高折實售價2,028萬元，最高呎價17,140元，整體折實平均呎價15,888元，明日起開放示範單位，有機會開始收票。

代理指LP10首批單位開價克制

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，將軍澳新盤LP10首批單位開價克制，料發展商爭取農曆新年前檔期，盡量推售單位應市，首批單位可望沽清，預計本月一手住宅銷量可達1,500宗。

代理料LP10開售將導致區內二手交投放緩

美聯住宅部行政總裁布少明表示，將軍澳新盤LP10首批單位開價吸引，估計日後租金回報率約3厘，區內二手交投料將放緩。

MONACO周日首推145伙開售 平均呎價逾2.3萬元

2021年頭炮新盤啟德MONACO落實銷售安排，會德豐地產常務董事黃光耀稱，項目將於星期日（1月17日）開售145伙，間隔開放式至三房不等，實用面積介乎280至762方呎，扣除最高20.5%總折扣優惠後，折實平均呎價23,323元，折實售價由596.6萬至1,888.7萬元，呎價20,368至25,708元，市值約16億元。

他強調，是次因應疫情關係，首輪先推售部分單位，希望能分階段安排買家揀樓，提供舒適及安心售樓環境，並會安排於不同發售時段之間進行消毒及清潔。

他透露，截至周三(13日)下午3時，項目累收約2,200個登記，預計截至今晚可錄約2,500個登記。而日前最新加推的40伙，撇除座向、樓層同景觀等因素，仍屬原價加推。

經絡按揭轉介為樓盤推出全期息口低至銀行同業拆息(H)加1.3厘的樓按，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.2%。

The Campton周六發售74伙

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，將於本周五截止接受意向登記，並於本周六(16日)推售74伙，餘下20伙將以招標形式於翌日(17日)開始標售。

雲海連平台特色戶2810萬沽出

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020