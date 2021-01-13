山頂南區去年二手交投上升25.7%

據中原地產分行統計數字，2020山頂南區共錄得142宗二手豪宅買賣成交，較2019年的113宗，按年上升25.7%，創2012年後新高。成交類型當中，分層單位佔100宗、洋房佔37宗、屋地佔5宗，總金額共涉資約163.97億港元，成交額按年增加4.9%，以洋房佔59.18億元最多。

該行山頂南區、愉景灣及離島區資深營業董事何兆棠指，2020受新冠肺炎疫情影響，業主願意讓步減價，議價空間約8至10%，而極少量受財困影響業主，急需資金周轉，減價幅度可達20%，買家乘機趁低吸納。

反觀，去年山頂南區一手成交只有7宗，較2019年的22宗，大幅下跌68%，成交金額13.78億元，亦挫73.8%。該行相信，由於疫情關係中港兩地尚未通關，内地客未能到港，令一手成交跌至近年新低。

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