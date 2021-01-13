樓價UPDATES：西貢溱喬雙號屋15年貶值420萬

新界洋房蝕讓個案一宗接一宗，西貢溱喬雙號屋勁減220萬元易手，原業主持貨15年帳面損失約420萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山格蘭閣高層單位，實用面積397方呎，兩房間隔，放售約4個月，原叫價890萬元，減價65萬元，以825萬元易手，實用呎價20,781元。

●堅尼地城綠意居中層D室，實用面積535方呎，三房間隔，去年8月初放盤，原叫價1,200萬元，減價160萬元或約13%，近日以1,040萬元沽出，實用呎價19,439元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭7座中層B室，實用面積415方呎，兩房間隔，去年10月開價750萬元，上月調整至730萬元，現累減40萬元，以710萬元成交，實用呎價17,108元。

●啟德OASIS KAI TAK第5座高層C室，實用面積508方呎，兩房間隔，以約2.1萬元放租，減租1,500元，成交月租約1.95萬元，實用呎租38.4元。

●牛頭角淘大花園本月暫錄約16宗成交，已大幅多於上月全月10宗水平，屋苑G座中層7室，實用面積375方呎，兩房間隔，外區客睇樓短短2小時，即以620萬元承接，實用呎價16,533元。

●將軍澳MONTEREY第6B座低層E室，實用面積366方呎，一房間隔，放盤3個月減價14萬元，以726萬元成交，實用呎價19,836元。

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新界區

●西貢溱喬雙號屋，實用面積1,855方呎，屬兩層別墅另設車庫，最初開價3,000萬元，減價220萬元，以2,780萬元易手，實用呎價14,987元。據悉，原業主於2006年以3,200萬元一手購入上址，持貨15年一直作自住用途，近日有意換貨才轉手蝕讓離場，帳面虧損420萬元。

●元朗YOHO Town第7座低層A室，實用面積422方呎，兩房間隔，原開價670萬元，減價20萬元，以650萬元成交，實用呎價15,403元。

●元朗錦綉花園J段第四街雙號屋，實用面積848方呎，三房間隔，放盤約兩個月，叫價1,100萬元，減價30萬元或約2.7%，以1,070萬元沽出，實用呎價12,618元。

●上水海禧華庭1座低層E室，實用面積391方呎，兩房間隔，以500萬元獲承接，實用呎價12,788元。

●沙田帝堡城6座中層B室，實用面積836方呎，三房間隔，議價後以1,050萬元易手，實用呎價12,560元。

●馬鞍山曉峯灣畔1座高層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，屬高層優質放盤，早前叫價約718萬元，隨即吸引區內用家洽商承接，客人無上門睇樓，議價後以705萬元成交，實用呎價14,072元。

●屯門卓爾居暫錄4宗成交，追貼上月全月6宗水平，屋苑6座中層B室，實用面積526方呎，兩房間隔，去年9月叫價720萬元，放盤約3個月，以668萬元沽出，實用呎價12,700元。

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