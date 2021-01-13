全球「去美元化」有突破 呢個國家打頭陣

全球「去美元化」出現突破！俄羅斯央行最新披露，其儲備裏的黃金資產首次超過美元，截至去年6月底止數字顯示，黃金佔央行整體國際儲備比率升至23%；反觀，美元外儲由2018年超過40%，降至22%，並已被歐元外儲超越。

由於該國與美國關係近年日益轉壞，掀起持有美元資產安全疑慮，俄羅斯總統普京遂主張經濟「去美元化」的策略，目的是降低受華府實施制裁的影響，調整其規模5,830億美元 (約4.54萬億港元)的國際儲備是主要手段之一，包括轉揸大量黃金。據分析顯示，在2019年6月至2020年6月期間，俄羅斯的黃金儲備之所以增加，主要得益於金價急升26%，該行亦掃入價值43億美元(約335億港元)黃金。

為了「去美元化」，俄羅斯央行過去5年動用逾400億美元(約3,120億港元)吸納黃金，成為全球最大官方買家。該行去年上半年停止買金，原因是鼓勵金礦商和銀行出口黃金，以支持俄羅斯貨幣盧布匯價，抵銷油價崩圍後帶來的衝擊。時至今日，該國黃金儲備規模只僅次於歐元，後者佔其整體國際儲備約三分一，亦有12%儲備為人民幣，顯示出該國「去美元化」行動的決心之大，同時反映人民幣地位提高。

事實上，美元的全球貨幣霸主地位不斷受挑戰。國際貨幣基金組織(IMF)早前公布，美元於去年第三季佔全球外匯儲備的比率降至60.46%，連跌兩季。除特朗普政府頻頻向外國企業及個人進行金融制裁，促使一些國家加速「去美元化」政策，憂慮華府為救市使龐大財政赤字不斷攀升和聯儲局大舉「放水」亦是重大誘因。而美元去年見頂後也回落，上月更瀉至3年新低，進一步動搖市場和別國對美元的信心。

去年底已有分析警告，中國和俄羅斯在雙邊貿易上已大幅降低採用美元結算，大有形成「金融聯盟」之意。數據也顯示，去年首季中俄貿易以美元結算的比例只有46%，為史上首次低於50%。

金價方面，紐約期金於周三美國早段升0.7%至每安士1,857.1美元；現貨金價升0.3%至每安士1,860.38美元。

提及俄羅斯，其經濟命脈油價近期強勢，在憧憬需求持續復甦及美國頁岩油商不急於提高產量下，紐約期油自去年2月以來首次持續高於每桶50美元水平，周三升0.62%至每桶53.54美元；布蘭特期亦升0.57%至56.9美元。

沙特阿拉伯上周宣布由2月起自願額外減產後，外媒報道，該國計劃在2、3月減少向至少9家亞洲和歐洲煉油商提供原油。

美國大型頁岩油商Pioneer Natural Resources總裁Richard Dealy認為，全球暫時沒有很充分理由提高產量，而該公司計劃今年產量增幅只介乎0至5%。

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