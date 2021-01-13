寰宇娛樂文化收購北京住宅物業

該物業是位於北京將台水岸家園項目8#住宅樓第一單元12層1202號，目前該物業所在之建築物仍處於賣方興建及開發階段，預期將會落成。集團需於中國北京市之便捷位置物色較大空間以作其新員工宿舍之用，亦預期收購事項會為集團提供長期資本增值潛力。

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