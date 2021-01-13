皇冠環球被委任接管人　股份周四復牌

皇冠環球( 00727 )被委任接管人，公司公布，安邁顧問有限公司之杜艾迪(Mr. Edward Simon Middleton)、楊美莉及楊嘉敏已於2020年12月21日獲債權人Fresh Idea Ventures Limited委任為合共20.18億股公司股份之共同及個別接管人及管理人。

該等股份分別由皇冠國際集團有限公司及皇冠置地集團有限公司實益擁有，佔公司已發行股本約58.86%。公司股份將於周四(14日)復牌。

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